Noventa e nove anos de história do Carnaval mindelense com a saída dos primeiros grupos organizados

28/02/2019 01:20 - Modificado em 28/02/2019 01:21

O carnaval do Mindelo é uma tradição presente na ilha já há muito tempo, e por isso já está bem enraizado na cultura sanvincentina. Longe da sensualidade que lhe é caracterizada nos tempos modernos, os primeiros grupos organizados saíram às ruas da ilha do Monte Cara pela primeira vez em 1920.

Alguns investigadores mindelenses apontam o ano de 1920 como aquele em que os mindelenses tiveram a ideia de se organizarem em grupos, para que a festa do Rei Momo se tornasse numa manifestação cultural jamais vista no arquipélago e que hoje já está no sangue do povo mindelense.

O grupo “Florianos” é apontado como o exemplo mais concreto da organização dos primeiros grupos. Este era composto na sua maioria por funcionários públicos, possuía orquestra própria e organizavam grandes bailes na época carnavalesca.

Falando do primeiro carro alegórico, este aparece com o grupo “Nacional”, já mais tarde, por volta de 1939, com a representação do Avião Lusitânia, aparelho com que Gago Coutinho e Sacadura Cabral chegaram ao Brasil em 1922, depois da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, num voo entre Lisboa e o Brasil.

Até meados do século passado, todas as pessoas participavam, com disfarces e concentravam-se na festa popular. A euforia era maior. Depois, lentamente, o Carnaval do Mindelo foi-se hierarquizando, em função das classes sociais dos seus participantes.

Os anos 40 e 50 são marcados pela numerosa presença de grupos carnavalescos em São Vicente, entre os quais se destacavam o Nhô Fula, o Lorde, Júnior, Juvenil, Pérola ou Unidos.

A festa do Rei Momo em São Vicente, teve influência de vários grupos que ao longo dos anos deram o seu inestimável contributo para o que é a versão actual do carnaval. São os casos de “Sousa Cruz” do bairro da Ribeira Bote e o “Grupo Monte dos Amores” (1936) do bairro do Monte Sossego.

Pela sua posição geográfica, São Vicente, sempre foi considerado como um ponto de encontro de culturas, e por isso a sua evolução certamente muito se deve ao cruzamento de culturas que aportavam no Porto Grande e hoje transformou-se na festa da fantasia e cores que inunda as ruas de Mindelo para o mundo como um “Brasilin”, que todos conhecem.

O carnaval Mindelense caracteriza-se por esta altura como um desfile de carros alegóricos, marchas, música e dança que representam muitos dos elementos que fazem parte da cultura e da história da ilha.

São nestes aspetos que a cada ano os grupos vão inovando nos seus desfiles, como forma de surpreenderem o público, mas também os jurados que é mais uma componente importantíssimo do carnaval dos tempos atuais, que avalia todos os pontos essenciais para entregar o prémio ao grupo que mais pôde surpreender a todos. Ou seja, com o passar dos anos o brilho do carnaval mindelense, vai aumentando, isto pela exigência e preponderância que ganha cada vez mais em Cabo Verde e não só, onde viu recentemente ser eleito pela imprensa argelina como o melhor carnaval de África.