Tráfico de cocaína no Aeroporto Cesária Évora

27/02/2019 14:41 - Modificado em 27/02/2019 14:41

Um homem de 29 anos, que viajava no voo São Paulo/Lisboa/São Vicente foi detido, em flagrante delito, na posse de quase dois quilos de cocaína. A detenção ocorreu no Aeroporto Internacional Cesária Évora, no Mindelo, domingo dia 24. O mesmo foi presente ao Tribunal da Comarca de São Vicente, esta terça-feira e foi-lhe aplicado, como medida de coação pessoal, a Prisão Preventiva.

O indivíduo em causa foi encontrado na posse de duas malas, uma das quais trazia dois pacotes dissimulados num fundo falso e que continham no seu interior um pó de cor branca que, submetido a teste rápido, reagiu positivamente para cocaína, acusando o peso bruto de mil setecentos e cinquenta gramas (1.750grs.).

De acordo com a PJ, a detenção, surge na sequência das diligências de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada.