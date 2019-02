Carnaval 2019 : Mais de cinquenta grupos saem à rua entre animação, escolas e grupos oficiais

27/02/2019 00:16 - Modificado em 27/02/2019 00:16

A Câmara Municipal de São Vicente divulgou esta terça-feira, 26, a programação para o Carnaval 2019. São cerca de cinquenta grupos que vão desfilar pelo “Sambódromo” do Mindelo, entre jardins infantis, escolas, animação, Mandingas e os grupos oficiais. Os desfiles estão distribuídos por sexta-feira, sábado, domingo, segunda e terça-feira. Este último reservado para o desfile oficial.

Para esta sexta-feira está agendada a saída dos jardins-de-infância e de algumas escolas primárias da ilha. Com destaque para o Trio Mindel Fantasy, com o tema do desfile “Somá na bóia”, que também é uma música produzida pelo carnavalesco Vlademiro “Vlú” Ferreira. Há 11 anos que esse grupo sai às ruas pelo carnaval. À semelhança do ano anterior haverá prémios de melhor e maior ala, melhor ala de zona e a ala com melhor personalização.

No sábado, 02 de Março, a Escola Salesianos e a Escola Portuguesa vão tomar de assalto as ruas do Mindelo. A parte da tarde está reservada aos blocos da Delegacia de Saúde, Mascrinha Tradicional, Grupo Cocera, CJAP e dos professores.

Na noite desse mesmo dia será a vez do Vindos do Oriente (bicampeão do Carnaval de Mindelo), que não participa no desfile oficial, mas vai levar às ruas estar um “assalto” de Carnaval. A concentração prevista para às 19 horas, na Praça Dom Luís, com um número de participantes entre as 800 a 1000 pessoas.

No Domingo, 03 de Março, desfilam pelas ruas do Mindelo, a partir das 14:30, os tradicionais grupos de animação da ilha. Grupos esses oriundos das mais diversas zonas, bem como os Mandingas de São Vicente, totalizando cinco grupos. A fechar o dia teremos batucada com Mindel Samba e Tropical Som.

Segunda-feira, 04 de Março, a programação fica a cargo de três das escolas secundárias da ilha, Jorge Barbosa, Escola José Augusto Pinto e EICM, vulgo Escola Técnica. A anteceder as escolas, o trio Convivência de Ribeirinha e Lar de Idosos.

A noite desse dia está reservada, como vem sendo tradição há vários anos, para a Rainha da Noite do Carnaval de São Vicente – Samba Tropical. Em ano do seu trigésimo aniversário o grupo vai contar a história do Boí Blimundo, figura central de uma lenda que narra o conto de um boi gigantesco, inteligente e amante da liberdade, na ilha de Santo Antão. Uma história a ser contada em 18 alas, divididas em dois blocos, com um total de mil foliões.