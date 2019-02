Tarrafal de Monte Trigo: CMPN apela aos moradores para seguirem instruções das autoridades até que situação normalize

26/02/2019 23:42 - Modificado em 26/02/2019 23:43

O Vereador da Proteção Civil da Câmara Municipal do Porto Novo, Irlando Ramos, visitou nesta terça-feira a comunidade de Tarrafal de Monte Trigo para averiguar a situação da orla marítima que tem sido fustigada pelo mau tempo e auscultar os moradores que têm enfrentado o mau tempo. Pediu aos mesmos para seguirem as instruções das autoridades até que a situação esteja normalizada.

Como já foi noticiado por este Online, o mar invadiu o campo de futebol e algumas habitações nas suas proximidades, levando as pessoas a ficar em estado de alerta e de muitas preocupações, devido a proximidade das habitações com o mar. Um cenário que se vem arrastando desde o último fim-de-semana.

Recorda-se que está em curso um projecto de requalificação da orla marítima de Tarrafal de Monte Trigo, projecto esse que irá trazer uma maior segurança aos moradores daquela comunidade piscatória. O vereador, a propósito do mau tempo, pediu as pessoas para seguirem as instruções das autoridades até que a situação se normalize.

Para as próximas 72 horas a situação deverá manter, com ondas de 2m a 3,5m, pelo que, aos pescadores recomenda-se que procurem junto do Instituto Marítimo e Portuário (IMP) ou representante local, informações adicionais antes de se dirigirem ao mar.