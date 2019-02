CVMóvel oferece Sala Multimédia à Escola Secundária de Salineiro

26/02/2019 23:37 - Modificado em 26/02/2019 23:37

A CVMóvel prossegue a implementação do projeto Contributos para a Sociedade de Informação (CSI), oferecendo agora à Escola Secundária de Salineiro, no Município da Ribeira Grande de Santiago, uma Sala Multimédia, perfazendo assim um total de 40 centros multimédia oferecidos um pouco por todas as ilhas.

Este projeto da CVMóvel visa possibilitar que as Tecnologias de Informação e Comunicação cheguem a todas as esferas da sociedade, proporcionado a redução do fosso digital ainda existente no país, com especial enfoque no processo ensino aprendizado, contribuindo assim para o desenvolvimento da sociedade de informação e do conhecimento.

A Sala Multimédia da Escola Secundária de Salineiro está equipada com 7 computadores, 2 portáteis, 1 servidor HP, 1 impressora multi-funções e equipamento de ar condicionado com vista à edificação de um Centro Multimédia de utilidade para a comunidade estudantil.

Associado a este evento, serão entregues prémios aos melhores alunos do 7º ao 12º anos de escolaridade, distinguidos pelo seu desempenho académico e comportamental. Esta é já uma prática habitual da CVMóvel, realizando ações anualmente a nível de todas as Escolas Secundárias do país.

A cerimónia teve lugar no dia 26 de Fevereiro, pelas 9:30 na localidade de Salineiro e contou com as presenças do Presidente do Conselho de Administração da CVMóvel Eng. José Luis Livramento e do Presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago, Dr. Manuel de Pina.