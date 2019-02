Huawei ‘responde’ à Samsung ao anunciar o seu próprio smartphone dobrável

26/02/2019 15:54 - Modificado em 26/02/2019 15:54

Além do ecrã dobrável, o Mate X também suporta redes 5G.

Apenas quatro dias depois de a Samsung ter apresentado o seu primeiro smartphone dobrável sob forma do Galaxy Fold, a Huawei deu uma ‘resposta’ à altura ao apresentar um dispositivo para a mesma categoria. Chama-se Mate X e, como pode ver pelas imagens acima, tem tudo para impressionar.

O Mate X foi apresentado pelo CEO Richard Yu num evento próprio da Huawei em Barcelona, onde terá hoje início o Mobile World Congress. Quando dobrado, o Mate X tem um ecrã frontal de 6,6 polegadas e um ecrã traseiro de 6,38 polegadas. Porém, quando está aberto, o dispositivo tem um ecrã de 8 polegadas, o que faz dele ainda maior que o Galaxy Fold, que tem ‘apenas’ 7.3 polegadas.

A nível de desempenho, o Huawei Mate X conta com um processador proprietário Kirin 980 com um modem Balong 5000 5G, o que torna o dispositivo compatível com este tipo de redes. Conte ainda com 8GB de RAM e 512GB de armazenamento interno, sendo que Huawei equipou este Mate X com uma bateria de 4,500mAh com o carregamento mais rápido de sempre com 55W. Diz a Huawei que graças a esta tecnologia conseguirá carregar 85% da bateria em apenas 30 minutos.

Sobre as câmaras incluídas no Mate X, a única coisa confirmada até agora pela Huawei é a face traseira terá uma câmara tripla certificada pela Leica. Ainda que não sejam conhecidos detalhes, é de esperar que esta parceria continue a ‘jogar’ a favor da Huawei neste departamento.

Sobre data de lançamento e preço, diz o Business Insider que o Huawei Mate X será lançado em breve e será acompanhado por um preço de 2,299 euros.