Ponta Preta: Mitu Monteiro na final da I Etapa do Circuito Mundial de Kitesurf

26/02/2019 15:16 - Modificado em 26/02/2019 15:16

O kitesurfista cabo-verdiano, Mitu Monteiro, já está na final da I Etapa do Circuito Mundial de Kitesurf, que decorre na ilha do Sal, até 03 de Março, na Praia de Ponta Preta.

Mitu Monteiro que disputa a prova em casa, venceu as primeiras cinco rondas liderando neste momento a competição. O cabo-verdiano relembra-se, foi campeão mundial em 2008, vice-campeão por três ocasiões e detentor da medalha de bronze no mundial 2015.

Conhecedor das ondas da Praia da Ponta Preta, o ex-campeão mundial e já veterano na modalidade, está a retirar bom proveito da sua experiência, na escolha das melhores ondas, fazendo o maior número de movimentos possíveis, para levar a melhor sobre os demais surfistas mundiais, que marcam presença nesta primeira prova deste circuito mundial. Até à final, no pior dos cenários, o cabo-verdiano poderá cair para o segundo lugar, mas nada que belisca as suas aspirações nesta competição.

Matchu Lopes, cabo-verdiano que compete pela Espanha, encontra-se neste momento na terceira posição.

A I Etapa do Circuito Mundial de Kitesurf decorre até 03 de Março na Praia de Ponta Preta, em Santa Maria, na ilha do Sal, um evento que conta com a participação de 48 atletas masculinos e 17 femininas, em representação dos cinco continentes.

Cabo Verde está representado nesta etapa da competição do circuito mundial por dez praticantes. Em prova estão os melhores kitesurfistas do mundo em representação de países como Cabo Verde, Alemanha, Austrália, Brasil, Estados Unidos da América, França, Itália, República Dominicana, entre outros países.

Ponta Preta’2019 marca o início das 13 etapas que constituem este evento mundial denominado “2019 GKA Kite World Tour Events”. Depois da Ponta Preta seguem-se as praias de Leucate (França), Dakhla (Marrocos), Sylt (Alemanha), Tarifa (Espanha), Gran Canaria (Espanha), Sotavento (Espanha), Malmo (Suécia), Ilhas Maurícias, Cumbuco (Brasil), Prea (Brasil), Mauwi (Havaí) e Torquay (Austrália).Salienta-se que Cabo Verde já garantiu a organização, em 2020, de uma das etapas do circuito mundial do kitesurf. A confirmação foi feita pelo Ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, que está na ilha do Sal a acompanhar o evento de Ponta Preta.