Cabo Verde apresenta candidatura para receber regata “Volvo Ocean Race 2021”

26/02/2019 01:21 - Modificado em 26/02/2019 01:21

No âmbito da visita do Mayor de Boston, Martin Walsh, ao país, de 22 a 28 de fevereiro, aconteceu esta segunda-feira, a apresentação, pela empresa americana Conventures, da candidatura de Cabo Verde para receber uma etapa da regata “Volvo Ocean Race 2021”.

O objetivo é promover Cabo Verde como destino turístico, bem como posicionar o país como uma plataforma na realização de eventos internacionais.

O Volvo Ocean Race 2021 é a mais antiga e conhecida regata em torno do mundo, com escalas e que se realiza de três em três anos.

No ano 1973 a competição foi viabilizada com os apoios financeiros garantidos pelo patrocínio da Whitbread, que deu o nome à prova, e a British Royal Naval Sailing Association.

A partir de 2001, a Volvo Personvagnar AB, fabricante sueco de veículos e motores, passou a patrocinar a prova, dando origem ao nome atual da regata.

O percurso da regata tem sofrido alterações ao longo dos anos, mas basicamente consiste numa largada da Europa com destino à África do Sul, passagem pelo Cabo Horn até à Austrália, depois até ao Brasil (na cidade de Itajaí, Santa Catarina) e de volta à Europa.

A próxima edição terá o seu início no Outono de 2021 e terá novamente a sua largada em Alicante – a base na cidade espanhola e a rota definitiva serão confirmadas no verão de 2019.

Importa realçar que o Mayor de Boston, encontra-se no país para reforçar e consolidar as relações descentralizadas que Cabo Verde tem com a cidade de Boston, procurando com isso uma dimensão mais diversificada como foco no conhecimento e tecnologia, economia e atração de investimentos, bem como na conclusão de uma aliança estratégica de segurança entre a Polícia Nacional e a Polícia de Boston.

De recordar que esta terça-feira, o primeiro-ministro recebe, em visita de cortesia o Mayor no Palácio do Governo e de seguida, participam de uma cerimónia onde serão galardoados cabo-verdianos que se destacam na sociedade americana e têm vindo a contribuir para a integração da comunidade cabo-verdiana em Boston e no aprofundar das relações que existem entre Cabo Verde e Estados Unidos da América.