São Vicente: Jovem fica em TIR pela prática de um crime de roubo com violência contra pessoa

26/02/2019 01:14 - Modificado em 26/02/2019 01:14

Em São Vicente, o Tribunal da Comarca aplicou como medida de coação TIR e Apresentação Periódica a um jovem suspeito da prática de roubo.

Esta segunda, foi apresentado em tribunal, um individuo do sexo masculino, detido na localidade de Ribeira de Craquinha, suspeito da prática de um crime de roubo (com violência contra pessoa). O acusado terá abordado um jovem, nos arredores de Chã de Cemitério, em São Vicente, e fazendo uso de violência, ter-lhe-á subtraído um conjunto de objetos pessoais, entre os quais um telemóvel.

Na ilha do Sal a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, enquadrado no plano de prevenção e segurança delineado para o ano em curso, e na sequência de uma revista pessoal, deteve, este domingo, 24, em flagrante delito, na localidade de Palmeira, três indivíduos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 25 e os 37 anos, por terem sido encontrados na posse de produtos estupefacientes.

Na mesma ocasião, um outro individuo do sexo masculino, de 35 anos, foi detido também em flagrante delito, por desobediência, este, por não ter obedecido a ordem expressa dos inspetores da PJ.

Os detidos foram presentes, esta segunda-feira, 25, às autoridades judiciárias competentes, tendo o Ministério Público promovido o julgamento dos mesmos em processo especial sumário.