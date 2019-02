As afirmações que levaram o Supremo Tribunal de Justiça a acusar Amadeu Oliveira de 14 crimes-(c/vídeo)

26/02/2019 00:41 - Modificado em 26/02/2019 00:42

O NN teve acesso a um vídeo com as afirmações que estão na base da acusação de 14 crimes que o advogado Amadeu Oliveira começa a ser julgado no dia 27. Para os apoiantes de Oliveira, muitos cidadãos que se reveem nas suas críticas e outros que embora concordem discordam da forma como ele fez as denúncias, neste julgamento “de um jeito ou de outro a Justiça cabo-verdiana acabará também por ser julgada. Pelo menos na praça pública”.