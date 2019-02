Mau tempo fustiga zona de Tarrafal de Monte Trigo

26/02/2019 00:26 - Modificado em 26/02/2019 00:26

A localidade de Tarrafal de Monte Trigo, do Concelho do Porto Novo, voltou a ser fustigada pelo mau tempo. O mar revoltou-se, novamente, invadindo o campo de futebol e algumas habitações nas suas proximidades, isto após, os últimos acontecimentos registados recentemente devido ao mau tempo.

Conforme informações recolhidas, a água do mar está a invadir terra dificultando mesmo o acesso de viaturas à comunidade piscatória. Um cenário que está a preocupar os moradores no interior da comunidade. O campo de terra batida, onde a equipa local realiza os seus treinos, foi novamente atingido pelo mau tempo. Também algumas habitações nas proximidades foram alcançadas pela ira do mar.

Contactada pelo NN uma moradora local afirma que a situação do mar é “muito preocupante”, pois já alcançou algumas habitações situadas na zona de Praia, inclusive o jardim infantil, mas ainda sem causar danos maiores, mas teme-se o pior.

O Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, no seu boletim desta segunda-feira, 25, confirma a previsão de ondas de entre 2 a 4 metros de altura tanto na região de Barlavento como na de Sotavento, podendo atingir cinco metros em algumas regiões do Barlavento.

Informação recolhida pelo NN dá conta que possivelmente o estado da agitação marítima possa vir a acalmar entre esta terça e quarta-feira.