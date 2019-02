Santo Antão Norte: Santo Crucifixo sagra-se campeão pela primeira vez na sua história com hat-trick de Gogol

A União Desportiva de Santo Crucifixo conquistou este domingo o seu primeiro título da Primeira Divisão da região desportiva norte de Santo Antão, ao vencer o Solpontense por 3-0, em jogo a contar para a sétima jornada da prova, isto quando faltam ser disputadas três rondas. O Santo Crucifixo junta-se assim ao Sporting da Brava no grupo C do Campeonato Nacional época 2018/2019.

Á entrada para a sétima jornada os comandados de Jorge, precisavam apenas de um triunfo, para carimbarem o primeiro título da sua história na primeira divisão, e os seus pupilos não fizeram por menos. Gogol que tinha iniciado esta época desportiva no Mindelense foi o grande herói da equipa de Coculi, assinando um hat-trick, que valeu o título à formação verde e branca.

A equipa chegou aos 21 pontos, somados em sete jogos disputados, e com isso festejou imediatamente o titulo, pois leva uma vantagem de 9 pontos para o seu perseguidor directo o Rosariense, e ainda tem vantagem no confronto directo.

Recentemente fundado, o Santo Crucifixo subiu ao primeiro escalão na temporada 2016/17 como campeão e após duas épocas no convívio com os grandes, conseguiu o inédito título, a três jornadas do término da prova.

O Santo Crucifixo junta-se assim ao Sporting da Brava no grupo C, do nacional de futebol, grupo que integra ainda o campeão regional de Santiago Norte e de São Nicolau.