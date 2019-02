Sub-17: Época 2019 arrancou este fim-de-semana com novo formato

25/02/2019 14:55 - Modificado em 25/02/2019 14:55

O campeonato regional de sub-17 em São Vicente arrancou este fim-de-semana, com a grande novidade esta época implementada pela ARFSV de ser disputada num sistema de grupos, ao contrário do que vinha sucedendo nas épocas anteriores.

O Centro de Estágio da FCF e o campo de Craquinha são os dois palcos que recebem a prova que, nesta nova temporada, é composta pelos grupos A e B. O grupo A é formado por cinco equipas: Geneva (campeão regional e vice-campeão nacional), Cantareira, Castilho, Corinthians e Ponta d´Pom.

A época não começou da melhor maneira para o Geneva, Campeão Regional e vice-campeão nacional, derrotado frente ao Corinthians por 2-3, na primeira jornada do grupo A. Ainda neste grupo o Cantareira aplicou chapa sete ao Castilho. O Ponta d´Pom ficou de fora nesta jornada.

Sendo assim, Cantareira e Corinthians lideram com os mesmos três pontos. Geneva e Castilho somam a primeira derrota na prova, por isso ainda ao tem qualquer ponto somado. O mesmo para o Ponta d´Pom que ainda não se estreou.

Já o grupo B é composto por quatro equipas: Batuque FC, Juventude, Estoril e Real Sociedade. No jogo inaugural deste grupo, Batuque e Juventude não foram além de um empate sem golos. No outro jogo do grupo, o Estoril venceu a Real Sociedade por 3-0.

Neste grupo o Estoril lidera com três pontos. Batuque e Juventude somam um ponto cada.

De realçar que as equipas vão disputar o campeonato no sistema a duas mãos, passando às meias-finais os dois primeiros de cada grupo. Segue-se depois a finalíssima que decidirá o representante da ilha no Campeonato Nacional da categoria.

Resultados;

Grupo A:

Cantareira 7-0 Castilho

Geneva 2-3 Corinthians

Ponta d´Pom (isento)

Grupo B:

Batuque 0-0 Juventude

Estoril 3-0 Real Sociedade