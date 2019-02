Conferência parlamentar sobre “A Macaronésia: laboratório da biodiversidade do Atlântico” será realizada em Mindelo

25/02/2019 14:36 - Modificado em 25/02/2019 14:37

As representações parlamentares das ilhas da Macaronésia (Cabo Verde, Canárias, Madeira e Açores) reúnem-se terça-feira, 26, no Centro Oceanográfico do Mindelo, para uma conferência parlamentar sobre “A Macaronésia: laboratório da biodiversidade do Atlântico”.

Esta conferência está enquadrada nas Jornadas Atlânticas e vai debater dois módulos com temas relacionados com a oceanografia e a biodiversidade no Atlântico Médio assim como a transição para a economia azul e turismo sustentável.

“Oceanografia e a biodiversidade no Atlântico Médio”, será o primeiro módulo a ser debatido nesta conferência e vai ser subdividido nos temas “A biodiversidade das ilhas”, cuja exposição estará a cargo do biólogo marinho e director do Departamento de Investigação Haliêutica do INDP, Albertino Martins e “A oceanografia – recurso de desenvolvimento e veículo de cooperação, pelo oceanógrafo e coordenador do Centro Oceanográfico, Vito Ramos, é o segundo a ser abordado.

A transição para economia azul e o turismo sustentável é o segundo módulo desta conferência e conta com as intervenções do secretário de Estado-Adjunto da Economia Marítima, Paulo Veiga, e dos presidentes dos parlamentos dos Açores, Madeira e Cabo Verde.

Enquadrado nestas Jornadas Atlânticas, decorre nesta segunda-feira, na Cidade da Praia, a I Reunião do Grupo de Ligação, com o objectivo de preparar as próximas Jornadas Parlamentares Atlânticas.