Farense marca passo na perseguição ao Batuque e é apanhado pela Académica e Derby

25/02/2019 02:10 - Modificado em 25/02/2019 02:10

O Farense não aproveitou o empate do Batuque para se aproximar do 2º lugar. Antes pelo contrário. Com o empate cedido tem agora a Académica e o Derby como companheiros no terceiro posto.

A formação do Farense que seguia sozinho na terceira posição da prova, não soube aproveitar da melhor forma possível o empate do Batuque frente ao Mindelense, para arredar caminho para o segundo lugar, ao ceder também um empate, desta feita a uma bola, neste domingo, com a equipa do Salamansa. Os Leões de Fonte Filipe foram, assim, alcançados na terceira posição pela Académica e Derby que venceram os respectivos jogos.

A Académica goleou, neste domingo, no jogo da abertura de jornada, o aflito Castilho por 1-5, e chegou aos 16 pontos na tabela classificativa. Os golos da “Micá” foram apontados por Ailton, Burracho, Tchukim (2) e Bruno Silva.

A partida que encerrou a jornada, o Farense não conseguiu ultrapassar o Salamansa, equipa que luta pela permanência no G-8, registando uma igualdade a uma bola no fim dos 90 minutos regulamentares.

Dudu, o goleador do Farense, colocou a sua equipa na frente do marcador à passagem do minuto 12 de jogo, quando converteu com êxito uma penalidade. Porém, no decorrer do segundo tempo, aos 80 minutos, Djerry restabeleceu a igualdade no marcador, resultado que se manteve inalterável até ao término do encontro.Concluído a jornada 9 do Campeonato Regional de Futebol de São Vicente, o Mindelense lidera isolado, com 23 pontos. O segundo posto é ocupado pelo Batuque com 19 pontos. A terceira posição é repartida pela Académica, Derby e Farense com os mesmos 16 pontos. Mais abaixo na tabela classificativa surge, na sexta posição, o Salamansa com 7 pontos. Na luta pela sobrevivência estão o Castilho e o Corinthians que somam apenas dois pontos cada.