2ª Divisão: Amarante de goleada dobra a primeira volta na liderança isolada

25/02/2019 01:59 - Modificado em 25/02/2019 01:59

O Amarante continua a respirar saúde no campeonato regional de futebol da 2ª Divisão de São Vicente. Este domingo goleou o Calhau por 6-0 em jogo relativo à quinta e última jornada da primeira volta da competição. Essa vitória catapultou a equipa para a liderança isolada da prova, tirando proveito do desaire do Ribeira Bote frente ao S. Pedro.

A jornada cinco abriu no sábado com o empate sem golos entre as formações do Ponta d´Pom e dos Falcões do Norte. Um resultado que compromete as aspirações destas duas equipas na luta pelo objectivo da subida ao principal escalão de futebol em São Vicente.

Na segunda partida da jornada, o primeiro deste domingo, o Amarante aplicou chapa seis ao Calhau. As duas equipas chegaram a este encontro com a moral em alta, após terem eliminado respectivamente o Salamansa e o Derby da Taça de São Vicente. Mas, neste jogo em particular, o resultado sorriu, e de que maneira, os comandados de Armandim, que viu a sua equipa golear por 6-0.

O resultado volumoso dos amarantinos teve a assinatura de Ivan Soares (2), Valdemar Soares, Hernâni e Edson Santos (2). Com este resultado o Amarante saltou para a liderança isolada da prova, enquanto o Calhau é agora lanterna vermelha com apenas dois pontos.

No segundo jogo do dia, o último da primeira volta, o Ribeira Bote foi surpreendido pelo São Pedro, equipa que ocupava até então o último lugar com apenas 1 ponto. O Ribeira Bote até saiu na frente do marcador através de Stefan, aos 51 minutos, mas o pior estava por vir. O camisola 11 do São Pedro, Kevin Silva, no se deixou abalar pelo golo sofrido e assinou os dois tentos com que a sua equipa viria a vencer esta partida. Apontou o golo da igualdade no minuto 56 e deu a vitória à sua equipa a passagem do minuto 79.

O Ribeira Bote, apesar desta derrota manteve o segundo posto. Com o agregado de resultados o Amarante lidera isolado com 12 pontos. Na segunda posição está o Ribeira Bote com 9 pontos. A terceira posição é ocupada pelo Ponta d´Pom com 8 pontos, seguido pelos Falcões do Norte com 7 pontos. São Pedro ocupa a quinta posição com 4 pontos. Calhau é a lanterna vermelha da prova com 2 pontos.