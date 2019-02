Amadeu Oliveira vai a julgamento com defensor oficioso: “O único advogado que quero é o povo”

25/02/2019 01:45 - Modificado em 25/02/2019 01:45

O advogado Amadeu Oliveira, que será julgado no 27 de Fevereiro, sob a acusação de 14 crimes de Injúria e Calúnia contra alguns juízes do Supremo Tribunal de Justiça, nomeadamente, Dr. Benfeito Mosso Ramos e Dra. Fátima Coronel, não constituiu advogado e vai se apresentar com um defensor oficioso.

Está atitude dividiu o Grupo de Apoio a Amadeu Oliveira, visto que muitos não concordam com essa opção. A começar pelo o decano dos Advogados de Cabo Verde, Dr. Vieira Lopes que já comunicou ao Tribunal a sua decisão de não comparecer como testemunha, em virtude de não concordar com a decisão de Amadeu Oliveira que insiste em se apresentar perante o Tribunal sem constituir Advogado



Outros integrantes contestam o facto de ser o Juiz Dr. Alcides Andrade a fazer o julgamento, quando é público que um seu filho possui uma causa

profissional e pessoal que, neste preciso momento, está sendo julgado

no Supremo Tribunal de Justiça, o que poderá criar um conflito de

interesses entre o Juiz que vai julgar o processo, sendo certo que o

processo crime teve origem numa queixa apresentada precisamente pelos

Juízes do Supremo Tribunal contra Amadeu Oliveira;





Com base nisso, os contestatários desconfiam se esse mesmo Juiz tem

condições de isenção para julgar Amadeu Oliveira, quando do outro lado

encontra-se precisamente o Supremo Tribunal de Justiça, que apresentou

queixa como ofendida pelas críticas que tem sido feitas por Oliveira,

contra todo o sistema judicial;



Alguns elementos do Grupo de Apoio são de opinião que Oliveira está

sendo muito ingénuo e imprudente, querendo comparecer num julgamento

sem advogado constituido quando está em causa 14 crimes, cuja moldura penal abstrata ultrapassa os 10 anos de prisão, com risco real de ser condenado a um mínimo de 6 anos de prisão efectiva, pagar indemnizações aos juizes do Supremo Tribunal num montante estimado de cerca de 3 Mil a 4 Mil contos, ao que se acresce de ser interditado do exercício da sua profissão como advogado.

Ademais, é inegável a dificuldade do processo que possui mais de 600 pontos de factos a serem provados, cerca de 30 testemunhas, 4 advogados do lado de Acusação, dezenas de documentos a serem analisados e explicados.



Oliveira não escondeu os problemas existentes no seio do grupo de apoio, e mesmo reconhecendo o risco de contaminação do julgamento por eventuais jogos de interesse resultante do processo do filho do Juiz em tramitação no Supremo Tribunal, declarou que está mais inclinado por não levantar o Incidente de Suspeição contra o Juiz Dr. Alcides Andrade do que

colocar em causa a imparcialidade do Juiz por essa razão.

Conclui defendendo “TUDO ISSO EXISTE, TUDO ISSO É TRISTE, MAS É COM ISSO TUDO QUE VAMOS TER DE LIDAR”. Mas o afirmando que o único Advogado que deseja é ter o POVO dentro da sala de audiência assistindo para que cada um possa tirar as suas próprias ilações, independentemente da Sentença que o Juiz, seja quem for, possa vir a proferir.