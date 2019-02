Rui Alberto Leite assume que jogo frente ao Batuque foi de muito sacrifício

23/02/2019 23:25 - Modificado em 23/02/2019 23:26

O Mindelense saiu do jogo com os mesmos quatro pontos de avanço que tinha sobre o Batuque, cenário que deixa o treinador encarnado satisfeito, assegurando que foi uma partida de muito sacrifício para os seus jogadores.

“A minha equipa mostrou uma boa cultura táctica, mantivemo-nos coesos e circulamos a bola com muita inteligência. Na primeira parte através de um erro nosso, ao perdermos uma bola num ataque, originou um contra ataque que poderia ter resultado num golo deles. Na segunda parte, entramos com o mesmo objectivo de querer vencer o jogo, mas tivemos uma expulsão que nós não entendemos. O primeiro amarelo não o compreendi e a expulsão pior ainda, mas faz parte do jogo”.

O técnico confessa que já estava prevendo esta situação e por isso, durante a semana, estiveram várias vezes a treinar jogos de 10 contra 11.

“Mantemos os mesmos quatro pontos de avanço e vamos continuar focados no nosso objectivo, que é ganhar o campeonato. Mas sabemos que não vai ser fácil. Ainda faltam cinco jogos e vão ser cinco jogos bem difíceis” finaliza.