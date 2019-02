IGAE quer reforçar as suas actividades de fiscalização em todo o país

22/02/2019 01:51 - Modificado em 22/02/2019 01:51

Foto: Expresso das Ilhas

A Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE) realiza na sexta-feira da próxima semana, 1 de março, um encontro destinado a concertar ações de fiscalização em Santiago Norte. O encontro que junta os municípios da região acontece no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Santa Catarina.

A IGAE quer criar medidas para reforçar as suas actividades de fiscalização em todo o país, mas para isso, é preciso proporcionar à instituição meios para contratação de inspetores, que neste momento são insuficientes para uma cobertura de todo o território nacional.

No entanto, enquanto isso não acontece, a IGAE quer reforçar as suas actividades de modo a pôr termo, já em 2019, a determinadas irregularidades que neste momento ainda são alvos de atuação por parte da instituição.

O objetivo do evento é o fortalecimento das parcerias em matéria de fiscalização, nomeadamente, a apresentação dos resultados da IGAE e dos municípios no que respeita às intervenções no terreno e a sua melhoria para o ano de 2019, a criação de uma rede de fiscalização, bem como a realização de ações concertadas e simultâneas de fiscalização.

A IGAE na primeira semana de Fevereiro, das intervenções realizadas nos concelhos de Santa Catarina e de Santa Cruz, apreendeu e destruiu 16 000 litros de calda de açúcar, 1800 litros de “recalda” e 250 litros de água-pé, também é conhecido por “cauda”.