Bubista “Vamos encarar este jogo com tranquilidade, seriedade e rigor”

22/02/2019 01:14 - Modificado em 22/02/2019 01:14

O embate entre o duo da frente do Campeonato Regional de Futebol de São Vicente é já neste fim-de-semana e Bubista, técnico da equipa de Alto Miramar, que está a quatro pontos do rival directo na luta pelo título, quer vencer para encurtar distâncias e manter vivas as aspirações pelo título.

O Adérito Sena preparara-se para receber no sábado, 23, duas equipas que tem registos quase idênticos nesta época desportiva. Já com dois jogos efectuados entre ambas as equipas o Batuque saiu primeiramente a sorrir na Supertaça, ao vencer os encarnados no desempate por penaltis. Já o Mindelense saiu vencedor (2-1) no jogo da primeira volta.

Bubista, treinador da equipa axadrezada, afirma estar à espera de muitas dificuldades, tendo em conta que vão defrontar o campeão em título e líder do campeonato. “Uma equipa forte a quem vencemos na Supertaça e estamos confiantes na vitória neste sábado” assegura.

Para o treinador tudo o que não seja uma vitória será sempre um mau resultado. Apesar da confiança avança “Temos responsabilidades e qualquer que for o resultado, temos que continuar com rigor, disciplina e responsabilidade”.

Mas uma vitória neste jogo projecta a equipa para patamares de confiança elevados, para o que resta disputar neste regional, e segundo Bubista se vencerem a sua equipa terá fortes hipóteses de vencer o campeonato, tendo em conta a qualidade de jogo que a equipa tem vindo a apresentar semanalmente. Já em caso de derrota Bubista, recusa atirar a toalha ao chão, até porque como diz “numa equipa onde seja treinador jogar a toalha ao chão não existe”.

Encarar este jogo “com tranquilidade, seriedade e rigor” são as palavras de ordem do treinador para esta partida, que quer ver a distância para o Mindelense ser encurtada para apenas um ponto. Mas do outro lado vai estar uma equipa que também sabe marcar muitos golos, e como tal, Bubista, afirma que a estratégia passará por jogar como equipa, ter confiança e ter vontade de vencer.

“Estamos cheios de vontade de vencer, com uma mistura de ousadia para atacar e prudência na hora de defender” refere o técnico que pedirá aos seus atletas somente, para serem mentalmente fortes e jogarem aquilo que sabem.

Bubista depara-se com alguns problemas de ordem física na equipa, mas afiança que a equipa que entrar em campo, seja qual for, terá de dar uma resposta positiva.

“Aos nossos adeptos peço para terem confiança na equipa, porque vamos fazer tudo para ganhar o jogo” conclui.