Rui Alberto Leite diz que a pressão estará do lado do Batuque FC

22/02/2019 01:10 - Modificado em 22/02/2019 01:10

Em análise ao jogo grande da nona jornada do Regional de S. Vicente, o treinador dos encarnados, Rui Alberto Leite, afirma que a pressão do jogo vai estar do lado do Batuque FC, pois entra em campo com menos quatro pontos.

Rui Alberto é o único treinador que ainda não conheceu o sabor da derrota, no decorrer dos 90 minutos regulamentares em São Vicente, e somente por uma vez saiu de cabisbaixo, de um encontro e precisamente frente ao Batuque no jogo da Supertaça, quando perdeu no desempate por penaltis.

Depois, foi só a somar onde a equipa conquistou o Torneio Abertura e respira saúde no Campeonato Regional, onde leva um vantagem “confortável” de quatro pontos, sobre o perseguidor mais directo o Batuque FC e perfeita noção do adversário que terá pela frente. “Penso que será mais um jogo do campeonato. Mas claro será contra um grande adversário que esta atrás de nós mas que não deixa de ser um candidato ao titulo”.

O técnico dos tetra campeões regionais de São Vicente, vinca que a sua equipa encara qualquer jogo pensando em vencer, isto aliado a uma boa qualidade de jogo que a equipa vem praticando. Para esta partida Rui Leite não esconde que a pressão estará mais do lado do Batuque do que da sua equipa. “Penso que a pressão sempre existe, mas nesse caso está mais para o lado do nosso adversário”.

“A mensagem para os jogadores é a de sempre; trabalhar bem durante a semana e focar nos nossos pontos fortes. Pensar nas virtudes e nos defeitos do adversário, mas com muita humildade” enfatiza.

As lesões com o decorrer da época é um factor que afecta todas as equipas, juntando ainda situações de capítulo disciplinares, mas segundo Leite, caberá à sua equipa técnica encontrar “boas soluções” dentro do plantel.

Os adeptos são importantes. São o 12º jogador e como tal o treinador espera que o Estádio Adérito Sena esteja repleto de adeptos em apoio à sua equipa que bem precisa deles. “Penso que os adeptos são muito importantes para nossa caminhada e esperamos que eles estejam connosco em todos os momentos” arremata.

O jogo está marcado para às 16 horas de sábado, 23, e espera-se casa cheia para receber o confronto entre o Mindelense, líder isolado com 22 pontos e o Batuque, segundo classificado com 18 pontos.