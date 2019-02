Maduro anuncia fecho total de fronteira com Brasil a partir de hoje

21/02/2019 17:16 - Modificado em 21/02/2019 17:16

Presidente da Venezuela diz que vai encerrar fronteira com o Brasil esta noite de quinta-feira e pondera fazer o mesmo com a Colômbia, de acordo com a agência Reuters.

Nicolás Maduro ordenou o encerramento total da fronteira com o Brasil a partir das 20h locais (00h00 em Portugal) desta quinta-feira, de acordo com a agência Reuters.

Está a ser considerada a mesma opção em relação à Colômbia mas ainda sem garantias, uma vez que o presidente diz não querer tomar essa decisão.

Este anúncio terá sido feito através de transmissão televisiva, esta quinta-feira, onde Maduro também indicou que o exército venezuelano recebeu ordens para impedir trafégo aéreo e marítimo até novas ordens.

Esta decisão surge numa altura de elevada tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos, no que respeita à entrada de ajuda humanitária daquele país, que foi bloqueada pelo governo de Maduro.

Juan Guaidó, presidente interino, indicou na terça-feira que fará entrar a ajuda humanitária em território vezuelanos, “por ar, por mar e por terra”.

Esta quinta-feira, um grupo numeroso de deputados opositores do governo de Maduro, liderado por Guaidó, viaja de autocarro para a fronteira com a Colômbia, para preparar a entrada de ajuda humanitária, de acordo com jornalistas em Caracas.

Por Notícias ao Minuto