CAF confirma jogo Cabo Verde x Lesoto para 22 de Março

21/02/2019 17:00 - Modificado em 21/02/2019 17:00

A Confederação Africana de Futebol (CAF) confirmou a informação avançada por este Online a 15 de Janeiro deste ano, quando noticiamos que a realização do jogo de qualificação da última jornada para o CAN’2019 entre Cabo Verde e Lesoto foi antecipado de 23 para 22 de Março, no Estádio Nacional, numa sexta-feira.

A seleção cabo-verdiana de futebol, entrará assim em campo no mês de Março de 2019, no Estádio Nacional na Cidade da Praia, com uma calculadora nas mãos, pois é último classificado do grupo L, com quatro pontos apenas. Mas as contas não são assim tão complicadas. É vencer a partida frente ao Lesoto e esperar que a Tanzânia não vá além de um empate com o já apurado Uganda. É o suficiente para carimbar o apuramento.

Á exceção do embate Malawi x Marrocos, calendarizado para 23 de Março, todas as outras partidas 23 partidas vão ser disputadas a 22 do próximo mês, pelo que Cabo Verde x Lesoto, de acordo com a última atualização da CAF, vai ser disputado em simultâneo com o embate de Dar Es Salam entre a Tanzânia e o Uganda.

O CAN’2019 vai ser disputado de 15 de Junho a 13 de Julho no Egipto, país que substituiu os Camarões, que inicialmente acolheria esta edição da Taça Africana das Nações.