Praia: Prisão Preventiva para suspeito de homicídio

21/02/2019 16:53 - Modificado em 21/02/2019 16:54

A Polícia Nacional (PN), através da Esquadra de Investigação e Combate à Criminalidade (EICC), informa que deteve no dia 19 de fevereiro de 2019, fora de flagrante delito, um indivíduo suspeito de ter disparado contra um cidadão no passado dia 11 de fevereiro, que veio a falecer anteontem no Hospital Central da Praia. Apresentado ao Tribunal foi-lhe decretado prisão preventiva.

De acordo com a PN, o suspeito terá utilizado uma pistola de calibre 6,35 mm para atingir a vítima na cabeça.

Na sequência da ocorrência, a EICC iniciou as devidas investigações, tendo conseguido, junto do Ministério Público, um mandado de detenção fora de flagrante delito contra o presumível homicida.

Durante as investigações a arma do crime foi recuperada na posse de um outro indivíduo que foi detido em flagrante delito.

Os dois indivíduos foram ontem apresentados às instâncias judiciais para aplicação de medidas de coação, tendo sido aplicado prisão preventiva ao suposto homicida e ao outro sujeito, termo de identidade e residência.