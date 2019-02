Faleceu o empresário Abílio Silva

21/02/2019 15:33 - Modificado em 21/02/2019 15:33

Abílio Francisco Silva de 75 anos, empresário e armador natural de Janela, Santo Antão, mas residente há largos anos em São Vicente, morreu ontem à noite, 20, no Hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, vítima de doença.

Proprietário do navio Ribeira de Paul e um dos administradores da empresa Moave, Abílio Silva, sempre foi um activo empresário para a ilha de Monte Cara e para outras ilhas do arquipélago. Outrora o navio Ribeira de Paul, fazia o percurso entre o Porto Grande e o Porto Novo, mas actualmente expandiu a sua rota para o mercado da ilha do Sal, onde faz o transporte de pessoas e mercadorias.

Conforme várias publicações que vão sendo feitas nas redes sociais, principalmente no Facebook, é perceptível ver o impacto da morte, deste impulsionador, que deixou um grande legado. É o caso específico da empresa Moave, que em nota de pesar diz “é com imenso pesar que comunicamos ao estimado público em geral que faleceu ontem à noite no Hospital Baptista de Sousa, em S. Vicente, o nosso accionista, administrador e amigo, senhor Abílio Francisco Silva, que foi, a diversos títulos, um destacado empreendedor e nos deixa saudades”. Abílio Silva para além de deter acções na Moave, o empresário estava, entre outros, presente no capital social de entidades como a Sociedade Cabo-verdiana de Tabacos e da Enacol.