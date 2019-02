Cabo Verde vai participar pela primeira vez nos Jogos Mundiais de Pessoas com Deficiência Intelectual

21/02/2019 01:36 - Modificado em 21/02/2019 01:36

Cabo Verde assegurou a sua primeira participação de sempre numa edição dos Jogos Mundiais da Especial Olympics – Organização Desportiva Internacional que trabalha com pessoas com deficiência intelectual, que decorrem em Abu Dhabi, no mês de março.

A informação é confirmada pela Direção Geral dos Desportos, após o encontro no quadro das negociações e assinatura do contrato-programa a ser assinado entre as partes para a nova época desportiva, pelo Presidente do Comité Paralímpico Cabo-verdiano, José Rodrigo Bejarano e o Diretor-Geral do Desporto (DG), Anildo Santos.

Cabo Verde deverá participar com uma delegação de nove pessoas, composta pelos seguintes atletas: Adérito Nunes, António dos Santos, Tamires Rodrigues (todos da Cidade da Praia) e Marlene Levy (Sal). Também fazem parte da comitiva cabo-verdiana os treinadores Paulo Soares (Praia) e Jaqueline Reis (Sal), assim como José Rodrigo Bejarano, atual presidente do Comité Paralímpico Cabo-verdiano (COPAC), na qualidade de “Chair Person” e Elton Gonçalves, atual secretário-geral do COPAC, enquanto Chefe de Missão.

Segundo os responsáveis do COPAC, trata-se de um momento alto para o desporto adaptado nacional e o culminar de um processo que começou há já algum tempo, com um convite endereçado a Cabo Verde, através do MD/DGD, e que o encaminhou para o COPAC no sentido de ingressarem na família do Special Olympics.

A isto seguiu-se uma formação sobre os Special Olympics no Quénia, em outubro de 2018 e que abriu o caminho para a participação nestes Jogos Mundiais.

Na sequência, em janeiro de 2019, uma delegação do COPAC viria a participar numa reunião de líderes em Joanesburgo (África do Sul) para discussão sobre o processo de participação nos Jogos Mundiais e que viria a confirmar esta histórica participação.