Cabo Verde entrega a presidência da Conferência Ministerial em Meteorologia de África (AMCOMET) ao Egipto

21/02/2019 01:14 - Modificado em 21/02/2019 01:14

A abertura do acto acontece esta quinta-feira, 21 fevereiro, durante a 4ª secção da Conferência Ministerial em Meteorologia de África (AMCOMET), no Cairo, Egipto.

Durante a sessão, o Ministro da Agricultura e Ambiente de Cabo Verde, Gilberto Silva, irá passar a pasta da presidência da AMCOMET ao Egito. De referir que Cabo Verde assumiu a presidência do AMCOMET em fevereiro de 2015, aquando da realização da 3ª Sessão da AMCOMET na Cidade da Praia e tem coordenado as atividades desenvolvidas durante o período de 4 anos.

A Conferência Ministerial Africana sobre Meteorologia (AMCOMET) é um mecanismo de alto nível para o desenvolvimento da meteorologia e suas aplicações em África, estabelecida desde abril de 2010 em Nairobi.

Como uma iniciativa conjunta da União Africana e da Organização Meteorológica Mundial (OMM), as atividades da AMCOMET baseiam-se na Estratégia Africana Integrada sobre Meteorologia (Clima e Serviços Climáticos), para assegurar que Serviços Meteorológicos e Hidrológicos da África tenham maior capacidade de cumprir com as suas responsabilidades e lidar com os novos desafios advenientes da variabilidade e a mudança climática.

AMCOMET já contribui para a segurança e o desenvolvimento sustentável dos estados membros, particularmente nos esforços de redução da pobreza, da adaptação às mudanças climáticas, da redução das disparidades entre gêneros e a redução do risco de desastres, especialmente aos aspetos alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.