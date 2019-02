Sal: PJ detém três indivíduos na posse de Cannabis

A Polícia Judiciária informa, nesta terça-feira, que enquadrado no plano de prevenção e segurança delineado para o ano em curso, deteve, no domingo, 17, em flagrante delito, na localidade de Palmeira, três indivíduos, sendo dois do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 21 e os 27 anos, na posse de cannabis.

De acordo com a PJ, estes indivíduos foram detidos após terem sido submetidos a uma revista pessoal e encontrados na posse de uma determinada quantidade de cannabis. Os indivíduos em causa estão indiciados, individualmente, na prática de um crime de tráfico de drogas de menor gravidade.

Os detidos foram presentes, na segunda-feira, 18, às autoridades judiciárias competentes, tendo o Ministério Público promovido julgamento dos mesmos em processo especial sumário.