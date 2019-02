Ataque em Marselha faz vários feridos. Suspeito foi baleado e morreu

19/02/2019 17:09 - Modificado em 19/02/2019 17:09

Várias pessoas foram feridas por uma arma branca.

Um ataque com uma arma branca fez vários feridos esta terça-feira em Marselha, França, adianta o La Provence. A polícia disparou sobre o autor do ataque e feriu-o com gravidade. De acordo com a BFMTV, o suspeito, que ainda não foi identificado, não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer.

As autoridades estão a pedir às pessoas para evitarem a área de Canebière, na zona histórica de Marselha.

O alerta foi dado às 16h45 locais (15h45 em Portugal Continental).

A France 3 avança que quando a polícia chegou ao local o suspeito pegou numa arma, o que levou as autoridades a abrirem fogo.

As vítimas já estão a ser socorridas pelos bombeiros.



A motivação do ataque é desconhecida. O Ministério Público de Marselha já abriu uma investigação a este ataque.