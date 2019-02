O ‘truque’ do WhatsApp que o ajudará a poupar espaço no smartphone

19/02/2019 16:38 - Modificado em 19/02/2019 16:39

A app de mensagens descarrega fotografias e vídeos automaticamente para o seu dispositivo móvel.

Se é utilizador do WhatsApp e costuma perguntar-se porque fica com pouco espaço no armazenamento do seu smartphone tão rapidamente, há um pormenor que lhe pode estar a escapar sobre a app de mensagens. Acontece que a app de mensagens descarrega automaticamente todas as imagens e vídeos que os seus amigos lhe enviam.

Significa isto que pode estar a armazenar, sem saber, todas as fotografias, ‘print screens’, imagens de memes e vídeos que os seus amigos partilham nos grupos em que está presente. Tudo isto fica assim armazenado internamente no seu smartphone, o que faz com que esteja constantemente a ficar sem espaço para as suas próprias fotografias e vídeos.

Felizmente há uma forma de prevenir que isto aconteça, ajudando-o a impedir que o WhatsApp descarregue automaticamente quaisquer imagens e vídeos partilhados.

Em Android terá de se dirigir a ‘Settings’, entrar em ‘Data and storage usage’ e dirigir-se à área de ‘Media auto-download’. Uma vez aqui poderá escolher em que condições a app deve descarregar fotografias/vídeos automaticamente caso tenha ligação Wi-Fi, dados móveis ou roaming. Se assim o entender, a app nunca descarregará media automaticamente.

Já em iOS, terá igualmente de ir a ‘Settings’ e ‘Data and storage usage’ e seguir para a área de ‘Media auto-download’. Uma vez aqui poderá escolher quando (ou se) descarrega dados de acordo com diferentes tipos de media, podendo estabelecer limitações a fotografias, vídeos, áudios ou documentos.

Por Notícias ao Minuto