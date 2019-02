“Março Mês do Teatro” com 15 grupos e projetos de teatro

A programação deste ano, a décima nona (19ª) edição do Março Mês do Teatro, em São Vicente, conta com a participação de 15 projetos e grupos de teatro que irão participar nesta atividade teatral, conforme organização e que irá culminar no Dia Mundial do Teatro, 27 de Março, com a entrega do Prémio Mérito Teatral à atriz Elisabete Gonçalves.

De acordo com João Branco, do Mindelact, esta é a primeira vez que as actividades teatrais do mês de Março contam com a participação de 15 grupos e projetos, respectivamente, o que mostra a dinâmica e a evolução da ilha, nas artes cénicas.

O “Março Mês do Teatro” ocorreu pela primeira vez em Mindelo no ano de 2000. Para João Branco não se trata de um evento, mas sim uma mostra de teatro, sobretudo de teatro da ilha. A Associação Mindelact como promotora do teatro, faz com que os grupos se mobilizem, apresentem e façam a sua própria participação no “Março” isto depois de se reunirem com as instituições onde serão realizadas os espetáculos, o Centro Cultural do Mindelo e a ALAIM, estabelecer a programação.

Por isso, considera o responsável do Mindelact que atualmente, “Março Mês do Teatro”, que se tornou um conceito nacional, apesar de ter nascido em São Vicente, e por isso o tema, “Mais Teatro para um Melhor Teatro”, porque a ideia, salienta a João Branco é que os grupos produzam, apresentem as suas propostas e espetáculos e também mostrar a sua evolução e ainda, criar durante todo o mês um ambiente em que se esteja a falar constantemente do teatro.

“Temos quinze projetos de grupos que se apresentaram com propostas durante este período, onde haverá teatro nas escolas, praças e ainda nos auditórios do CCM e ALAIM” e cuja escolha dos espetáculos e produção é da “exclusiva responsabilidade dos grupos e companhias,” pelo que a filosofia é diferente do Festival Mindelact, que tem uma curadoria e implica uma ampla internacionalização.

Apesar do carnaval coincidir com a programação do mês, a organização não acredita que isto irá atrapalhar o desenvolvimento das actividades agendadas para o dia 05, dia do carnaval e em jeito de brincadeira diz que é um dos grandes espetáculo do teatro do mês.

Por seu lado António Tavares, da direcção do CCM, diz que como casa acolhedora irá acolher oito dos quinze espetáculos, o evento irá coincidir com a reabertura da Micadinaia Fest, que é a celebração da poesia.

Os grupos presentes dizem estar satisfeitos com a sua apresentação nesta mostra de teatro.

São eles, o Morabeza Teatro, Teatro Lambe Lambe CV, Companhia Criar Teatro, Grupo do Centro Cultural Português do Mindelo, Oficina Ganga/KCena 2018, Stand Up Ricardo Fidalga, Oficina Sukrinha, Grupo de Teatro dos Salesianos, Grupo de Teatro do Centro Craquinha ArTempo, Projecto Sodade, Projecto Gracia Lorca, Cia. De Teatro Soma Cambá/Craq´Otcho/ Criar Teatro, Teatro 17 e Tchon Poesia.