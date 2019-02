Cremilda Medina lança videoclip de “Berço d’Morabeza”

19/02/2019 13:10 - Modificado em 19/02/2019 13:10

A duas semanas de uma das épocas mais emblemáticas em Cabo Verde, o carnaval, Cremilda Medina resolveu presentear os seus fãs com o videoclip de “Berço d’Morabeza”, o samba composto por João Carlos Silva e Anísio Rodrigues e que faz parte do álbum “Folclore” que a artista editou em finais de 2017.

Num comunicado aos jornalistas, Cremilda Medina diz que este tema, que é uma homenagem à sua ilha natal, São Vicente, chega em boa altura para vir dar mais cor e alegria à época do Rei Momo em Cabo Verde.

“Este videoclip estava prometido há muito tempo, então achamos que esta seria uma boa altura para o seu lançamento, e assim poder dar, também, um bocadinho mais de brilho ao nosso carnaval…” diz Cremilda.

Depois de “Raio de Sol”, “Sou Crioula”, “Sonho dum Criola” e “Anjo di Mar”, “Berço d’Morabeza” é o quinto vídeo que Cremilda faz do seu álbum de estreia “Folclore”, álbum que lhe tem valido as melhores críticas nacionais e internacionais, tendo já concertos marcados para breve em Cabo Verde e na diáspora.Cremilda que é mais conhecida pelas suas mornas que encantam corações, mostra aqui também o seu amor á tradição do carnaval de São Vicente.