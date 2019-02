Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar vai sediar uma das três academias de excelência em formação marítima

A Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar (FECM), da Uni-CV, com sede no campus em Ribeira de Julião, São Vicente, foi seleccionada para sediar uma das três academias de excelência em formação marítima para segurança e protecção das regiões da África Ocidental e África Central.

De acordo com uma nota de imprensa são três as academias de excelência em formação marítima para segurança e protecção das regiões da África Ocidental e África Central, sendo que as outras duas ficarão sediadas em universidades do Gana e da Costa do Marfim.

Segundo o presidente João do Monte Duarte, a Uni-CV fica habilitada para oferecer programas inter-regionais de formação marítima e receber estudantes de toda a região do Golfo da Guiné.

O processo de seleção que culminou com a assinatura do memorando de entendimento entre o Centro para Coordenação Inter-regional (ICC – Inter-regional Coordination Centre) e as três universidades seleccionadas no dia 30 de janeiro de 2019 em Yaounde, Camarões, teve a duração de vários meses e foi baseado em reuniões com os representantes das instituições de formação marítima das regiões da África Ocidental e Central assim como em visitas às instalações por parte da ICC e outros parceiros internacionais como a Expertise France.

Estes programas são específicos e serão financiados por entidades como a União Africana e outros parceiros internacionais, sendo que, avançou, o arranque dos primeiros programas de formação está previsto para o último trimestre de 2019.

O ICC foi estabelecido na Cimeira dos Chefes de Estado da CEDEAO e da África Central (ECCAS) e é o órgão responsável pela coordenação e implementação de estratégias de segurança e protecção nos respectivos espaços marítimos das duas regiões africanas.

O estabelecimento de um programa inter-regional de formação na área marítima, a partir de centros de formação considerados de excelência na região é um dos componentes das estratégias traçadas.