Sociedade Cabo-verdiana de Autores inaugura Galeria de Artes

19/02/2019 01:17 - Modificado em 19/02/2019 01:17

Para assinalar a sua criação, a Sociedade Cabo-verdiana de Autores (SOCA) inaugura esta terça-feira, 19 de fevereiro, na sua sede, a Galeria de Artes da SOCA.

A inauguração da galeria conta com uma exposição coletiva de pintura e escultura de autoria do artista kassanaya, vernissage, e ainda um momento cultural com música e poesia, apresentados pelos membros do SOCA. Estes são outros pontos que marcarão as actividades comemorativas do aniversário da SOCA.

O evento serve para assinalar o 14º aniversário da criação da Sociedade e, ainda, servirá como uma saudação aos membros da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, que realiza neste mês de fevereiro um Encontro Regional para os Países Lusófonos.

O encontro acontece em parceria com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e decorrerá de 19 ao 22 de fevereiro, na cidade da Praia. “O encontro técnico visa incentivar as indústrias criativas locais por meio da exploração em linha, troca de experiências e conhecer o ponto de situação de cada um dos países no tocante aos direitos de autor e gestão colectiva, bem como, fomentar as relações entre esses países”.

A SOCA trabalha na gestão, proteção e promoção dos direitos morais e patrimoniais dos autores de todos os géneros e formas de criação literária, artística e científica, em nome e em representação dos respetivos sócios, bem como promover e assegurar, dentro dos princípios cooperativos, a união entre os membros, visando a defesa dos seus direitos patrimoniais e morais e a satisfação e melhoria dos seus legítimos interesses.