Armadores nacionais ficam com 49% da Cabo Verde Inter-ilhas

19/02/2019 01:02 - Modificado em 19/02/2019 01:02

Um grupo de nove armadores nacionais rubricou com o Governo, no Mindelo, o acordo para a sua entrada no capital social da futura empresa Cabo Verde Inter-ilhas, assumindo 49 por cento (%) do seu capital social.

“Este é um acordo histórico, pois selamos hoje um compromisso com os armadores nacionais para darmos ao País uma solução optimizada e excelente em matéria de transportes marítimos”, declarou o vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, momentos após a assinatura do documento.

São nove as empresas que entram na Cabo Verde Inter-ilhas, e cada uma deve realizar um capital social de 2.722 milhões de escudos: Cabo Verde Fast Ferry, Polaris SA, Adriano Lima, Verdemar, Santa Luzia Salvamento Marítimo, Jô Santos & David, União de Transportes Marítimos, Oceanomade e Aliseu Lda.

Segundo Olavo Correia, o acordo foi a forma que o Governo encontrou para criar uma oportunidade para os investidores nacionais no sector marítimo, tendo destacado o “espírito de abertura” dos mesmos na discussão durante “meses e dias para a construção da solução”.

O também titular da pasta das Finanças chamou a atenção para o facto de o acordo selar também uma “responsabilidade grande” para com as ilhas e os cabo-verdianos, no sentido de se conseguir dar ao País uma solução e uma oportunidade para se criar uma empresa “saudável e sustentável” e “um bom sistema” de transporte entre as ilhas.

“Estamos engajados e confiantes em que estaremos à altura de mudar o estado actual” lançou Olavo Correia, para quem Cabo Verde só conseguirá avançar se forem capazes de “reformar sem medo, mudar o status quo”.

Na última sexta-feira foi rubricado, na cidade da Praia, o acordo com a empresa portuguesa vencedora do concurso, a Transisular, que detém 51% do capital social.

Fonte : inforpress