“Março Mês do Teatro” já conta com 15 grupos teatrais

19/02/2019 00:52 - Modificado em 19/02/2019 00:52

O “Março Mês do Teatro” 2019 em São Vicente já tem cartaz oficial e conta com 15 projectos e grupos teatrais divulgados. Sob o lema “Mais Teatro para um Melhor Teatro”, o “Março Mês do Teatro” fundado em 2000, visa fomentar atividades teatrais e performativas que se estendem ao longo de todo o mês.

De acordo com os organizadores o “Morabeza Teatro”, “Projeto Sodade”, “Teatro Lambe-Lambe”, “Soma Cambá”, “Ofcina Sikrinha”, “Txon de Poesia” são alguns dos grupos que já têm presença confirmada na celebração do “Março Mês do Teatro”.

A atriz cabo-verdiana Elisabete Gonçalves, vai ser galardoada com o Prémio Mérito Teatral, no dia que se comemora o Dia Mundial do Teatro, a 27 de Março.

Segundo a associação Mindelact, a escolha dos espectáculos e a sua produção é da exclusiva responsabilidade dos grupos e companhias proponentes, pelo que a filosofia de programação é completamente diferente da do Festival Mindelact, que tem uma curadoria e implica uma ampla internacionalização.