São Vicente: Tribunal decreta TIR a ex-funcionária do Cartório Notarial suspeita do desvio de mil contos e falsificação

19/02/2019 00:37 - Modificado em 19/02/2019 00:37

Na altura dos acontecimentos, a mulher, que desempenhava as funções de atendedora, teria alegadamente, aproveitado da sua função, para se apoderar de cerca de mil contos e de diversos documentos de vários utentes.

A detenção da mulher aconteceu na passada quinta-feira, 14 Fevereiro depois de uma busca e apreensão efetuado pela Polícia Judiciária na sua residência em Assomada de Cruz João Évora.

De acordo com a PJ, a mulher é suspeita da prática de um crime de Peculato, em concurso real com um crime de Falsificação de Documentos, cometidos entre janeiro a novembro de 2018, altura em que a suspeita deixou de comparecer ao local de trabalho.

Conforme avança a mesma fonte, a detida terá, supostamente, aproveitado da sua função de atendedora, no cartório Notarial de São Vicente, para se apoderar de cerca de mil contos e de diversos documentos de utentes, destinados a realização de atos, como escrituras públicas, apostila, procuração e reconhecimento de assinaturas, sem, entretanto, ter dado entrada nem nos livros, nem no sistema informático, das quantias e nem tão pouco dos documentos que recebeu dos utentes.

De igual forma, a suspeita não terá facultado recibos aos utentes ou, emitido recibos afetos a atos distintos, ou, ainda, criado recibos em nome do Cartório Notarial, com vista a ocultar as suas condutas.

A detida foi presente, na sexta-feira, 15, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, tendo-lhe sido aplicada como medidas de coação Termo de Identidade e Residência e Apresentação Periódica.