Augusto Neves explica que a Autarquia ultrapassou os 11 mil contos nas obras do Miradouro de Gude devido a ampliação do projeto

15/02/2019 15:52 - Modificado em 15/02/2019 15:52

Em resposta a declarações feitas pelo presidente da Comissão Política Regional do PAICV em São Vicente, Alcides Graça, sobre os 11 mil contos destinados à construção de um miradouro turístico na zona de Monte Gude, em Cruz João Évora, Augusto Neves, afirma que a edilidade ultrapassou o montante devido a ampliação das obras, confirmando ainda ter um bom relacionamento com o governo de Cabo Verde.

Em declarações à imprensa, feitas na manha desta sexta-feira, 15, Augusto Neves vincou que a sua edilidade trabalha arduamente em todas as frentes; limpeza pública, saneamento, obras, acessibilidades, cultura, desporto, educação, entre outros. Neves aponta que, Alcides Graça, desconhece o projeto do Miradouro e como tal se frequentasse o local, veria que estão a decorrer obras na estrada e podia ver toda a requalificação realizada em Cruz João Évora, incluindo o próprio miradouro de Cruz. “Neste momento, estamos do outro lado do Monte, para fazer a ligação com o miradouro de Gude”.

Neves afiança ainda que, a CMSV é responsável, com uma grande dinâmica, em obras e boas parcerias com as empresas sediadas em São Vicente. Como são os casos das placas da Ribeira de Vinha, e de Craquinha realizadas por empresas, e aproveitando o apoio das mesmss estão a restaurar muitas placas desportivas.

Para Augusto Neves, o presidente da CPRSV do PAICV está atacando a CMSV a mando da presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, numa tentativa, segundo o mesmo, de tentar denegrir a imagem da ilha e da sua edilidade, como está acontecendo em outras Câmaras dos municípios de Cabo Verde.

“As obras do miradouro já ultrapassaram o montante de 11 mil contos, porque ampliamos o projeto, e para quem conhece a zona estamos do outro lado, e todos os sábados estou nas obras a fazer o acompanhamento. Estamos totalmente tranquilos, e até gostaríamos que ele fosse adiante com as suas intenções para ser desmascarado. Nós não estamos com tanta pressa em fazer as coisas como esse senhor está. Faremos as coisas no tempo certo. Nunca paramos as obras desse miradouro, e semanalmente fazemos o acompanhamento das obras” acrescenta.

O edil sanvicentino afirma que tem excelentes relações com o atual governo do MPD. “Como presidente da Câmara Municipal, o facto de eu reivindicar direitos e necessidades da ilha não tem nada a ver com boas ou más relações com o governo. Fui eleito pelos sanvincentinos e lutarei pelos direitos e pela melhoria e qualidade de vida da população. Para o bem de São Vicente reivindicarei tudo a que temos direito. Tenho boas relações com o governo, principalmente com o Primeiro-ministro e o Vice Primeiro-ministro, que tudo estão fazendo para desencravar e melhorar a economia da ilha de São Vicente”.

O autarca mindelense aponta uma série de obras financiadas pelo Governo que considera importantes, que estão acontecendo e que outras que vão arrancar brevemente em São Vicente. Vinca que isso mostra o interesse que o Governo para com a ilha e que a sua edilidade está com o governo no sentido de ultrapassar as grandes dificuldades da ilha de Monte Cara.

Augusto Neves, salienta que, Graça é livre e pode ir aos tribunais quando quiser, e que a CMSV, irá seguir fazendo o seu trabalho.

Sobre os Fundos de Ambiente e do Turismo o edil adianta que já fizeram lançamentos de vários de equipamentos que já adquiriram, como a bomba para o «Caizin», carros de lixo, carro desobstrução de esgotos, carrinhas das obras de limpeza, que são fruto do Fundo do Ambiente e da própria requalificação da Cidade que é do Fundo do Turismo.

Augusto Neves destaca a construção de um hotel, de um grupo americano, que vai nascer na zona da antiga Congel, da Laginha, e que a partir deste mês está convicto de que as obras vão começar e com “alguma urgência”.