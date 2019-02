Música do cabo-verdiano Mirri Lobo tem novo álbum a partir desta semana

15/02/2019 00:53 - Modificado em 15/02/2019 00:55

O novo álbum do músico cabo-verdiano Mirri Lobo, ‘Salgadim’, chega esta semana ao mercado nacional, com uma série de apresentações ao vivo agendadas para março, divulgou hoje a discográfica.

‘Salgadim’ sucede a ‘Caldera Preta’, com o qual o artista arrecadou os prémios de Melhor Voz, Melhor Álbum, Melhor Coladeira e Melhor Música do Ano, na edição de 2012 dos Cabo Verde Music Awards.

O novo álbum soma cerca de 53 minutos de música, que abre com um festivo ‘Salgadim’, de Kau Brito e Kim Alves, e inclui ‘Stick Out’, de JP Mariano e do próprio Mirri Lobo, além da morna ‘Um Sonho So’, de Constantino Cardoso, e do funaná ‘Ta da Ta da’, de Kim Alves.

Com etiqueta da Lusafrica, o álbum é uma homenagem à ilha do Sal, particularmente à localidade de Pedra de Lume, onde o músico nasceu, em maio de 1960.

A Lusafrica, em comunicado enviado à agência Lusa, salienta que o novo trabalho discográfico de Mirri Lobo revela uma “aposta forte em composições de jovens autores, assumindo-se o músico como compositor de alguns dos temas”.

“Uma sonoridade que viaja pelos diversos recantos rítmicos de Cabo Verde, numa abordagem harmoniosa, moderna e contemporânea sob a direção musical de Kim Alves”, acrescentou a editora.

Distinguido em outubro de 2017 com a Medalha de Mérito de 1.º Grau, pelo Governo de Cabo Verde, o músico vai estar em Lisboa para apresentar ao vivo o CD, na primeira semana de março.

No dia 01 março, às 21:30, Mirri Lobo apresenta ‘Salgadim’ na FNAC do centro comercial Vasco da Gama, em Lisboa, e no dia seguinte oferece dois miniconcertos, o primeiro às 17:00, na FNAC de Alfragide, o segundo às 21:30, na FNAC Dolce Vita Tejo, na cidade da Amadora. Finalmente, no dia 03, às 16:00, Mirri Lobo atuará na FNAC Almada.

Mirri Lobo, nome artístico de Emílio Rito de Sousa Lobo, deu-se a conhecer aos 19 anos, quando cumpria o serviço militar obrigatório, em 1979. Em 1981, já livre da tropa, fez parte da banda Clave de Sal, com músicos como Antero Simas e Chiquinho Evo.

O seu primeiro álbum a solo surgiu em 1987, ‘Alma Violão’, produzido por Dany Silva.

De 1988 a 2009 gravou mais de três trabalhos discográficos a solo – ‘Matchamor’, ‘Paranoia’, ‘Nos Raça’ – e participou em dois trabalhos com outros artistas. Em 2010, 12 anos depois de ter estado sem gravar a solo, editou ‘Caldera Preta’, álbum constituído por treze temas inéditos, ao qual sucede agora ‘Salgadim’.

Por Lusa