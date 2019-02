Bélgica: Cabo-verdiana vai a julgamento por crime de tráfico de droga

15/02/2019 00:19 - Modificado em 15/02/2019 00:19

Uma mulher de origem cabo-verdiana, detida em 2018 na Bélgica com uma grande quantidade de droga, vai ser julgada no dia 18 de Fevereiro à distância, por razões de logística, pois encontra-se a cumprir uma outra pena no Luxemburgo.

De acordo com informações avançadas ao jornal luxemburguês “Contacto”, o advogado da suspeita, Frédéric Veneau, explicou que esta ausência é por uma razão de logística.

Segundo a mesma fonte, quando uma pessoa está presa num Estado e tem de ser transferida para outro, deve haver duas escoltas e, neste caso, uma do Luxemburgo, que a levaria até à fronteira belga, e outra feita pelas autoridades belgas dentro do seu território.

“As autoridades luxemburguesas não têm direito a atravessar a fronteira. Serei eu a estar fisicamente presente às 10:00 do dia 18 no julgamento”, certificou o defensor.

O caso remonta a 2016, quando a polícia belga encontrou uma “grande quantidade” de droga com destino ao Luxemburgo.

De acordo com o jornal belga L’Avenir Luxembourg, a polícia encontrou a droga na mala naquela que era então casa da suspeita, de 51 anos, em Athus, durante uma busca.

A droga teria um valor de 500 mil euros, no entanto o Ministério Público não confirmou o valor, mas referiu que “é uma avaliação possível”.

O mesmo jornal avança ainda que a mulher tinha como prática esconder droga na roupa dos filhos para vender depois aos clientes no Grão-Ducado.

O julgamento está marcado para a próxima segunda-feira, 18.

A acusada, cuja identidade é preservada, poderá ser condenada a uma pena de até cinco anos de prisão e a pagar uma multa de 16.790 euros.