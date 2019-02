Mobilidade: MpD diz que em dois anos foi capaz de recompor o que o PAICV estragou em quinze

O deputado Orlando Dias fez esta afirmação durante a sessão parlamentar desta quinta-feira, 14 Fevereiro, durante a sua declaração politica.

De acordo com o eleito nacional pelo Movimento Para a Democracia, com a vitória do partido ventoinha e com advento da liberdade e da democracia no dia 13 de janeiro de 1991, os cabo-verdianos residentes na diáspora, deixaram de ser considerados estrangeiros no seu próprio país, tendo neste tempo usufruído de diversos benefícios.

“Graças a medidas de política tomadas pelos sucessivos Governos suportados pelo MpD, nessa altura, os cabo-verdianos residentes no estrangeiro passaram a usufruir da sua condição de cidadão total, à semelhança dos demais conterrâneos que habitam nestas ilhas”, refere.

Destes benefícios, enumera, a eliminação da autorização de saída do país, o direito de elegerem e de serem eleitos, de usufruírem de isenção de vistos para entrarem no seu próprio território e de isenção aduaneira ao regressarem, definitivamente, a Cabo Verde.

E que na saga da partidarização das representações diplomáticas e consulares do país, por um lado, e da diáspora cabo-verdiana, por outro, ocorrida durante os últimos 15 anos de governação do PAICV, todos esses ganhos foram beliscados.

Com o regresso ao poder do MpD, na sequência das eleições legislativas de 20 de março de 2016, o atual Governo resgatou os valores de cidadania e vem reforçando o princípio de que, a Nação Cabo-verdiana é composta pela nossa diáspora, na Europa, nas Américas, em África, na Ásia e pela população residente no país.

Tendo em conta a “extraordinária” contribuição que a diáspora vem dando ao processo de desenvolvimento de Cabo Verde, Orlando Dias afirma quer o governo tem reforçado a integração regional, a parceria especial com a União Europeia, a cooperação com os EUA, Angola, São Tomé e Príncipe, Senegal, Moçambique, Guiné-Bissau e outros países, onde a comunidade cabo-verdiana tem maior presença.

“Nestes dois anos e meio da governação, a nossa diáspora já teve vários ganhos, com destaque para a despartidarização das nossas representações diplomáticas e das questões relacionadas com a comunidade cabo-verdiana residente no exterior”, afirma Orlando Dias

E por isso, diz que atualmente, todas as embaixadas e consulados de Cabo Verde deixaram de ser autênticas sedes de orientações político-partidárias do PAICV e de qualquer outro partido político, passando a estar ao serviço do Estado e das nossas comunidades emigradas.

Portanto, considera que a governação do MpD, a partir das eleições de 20 de março de 2016, reassumiu as comunidades cabo-verdianas emigradas como parte integrante da Nação e elemento prioritário, nas relações externas de Cabo Verde com o mundo, ou seja, passou a todos os cabo-verdianos da diáspora, “verdadeiros embaixadores do país, na promoção e desenvolvimento das relações diplomáticas com o mundo”.

Refere ainda que houve uma melhoria significativa de atendimento das nossas comunidades emigradas, nos serviços da sua residência, bem como no país.

Em relação a emissão do Passaporte, que na governação do PAICV era feita em 8 meses ou mais, hoje, com o atual governo passou a ser feito em 10 ou 15 dias, no máximo, salienta a mesma fonte, que diz que as melhorias têm sido visíveis, nestes dois anos de governação do MPD.

E destaca a questão da integração dos cidadãos estrangeiros que residem no país que estão bem inseridos na sociedade, com todos os seus direitos salvaguardados.