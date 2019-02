Taça de São Vicente: 2ª Eliminatória com equilíbrio entre as equipas da Primeira e Segunda Divisão, já com o Falcões nas “meias”

14/02/2019 23:53 - Modificado em 14/02/2019 23:53

Foto: Inforpress

Disputam-se neste sábado, 16, os jogos da segunda eliminatória da Taça de São Vicente com os jogos a serem repartidos entre as equipas da 1ª e da 2ª Divisão. Salamansa, Derby e CS Mindelense da 1ª, vão medir forças respectivamente com Amarante, Calhau e Ponta de Pom da “Segundona”. A equipa dos Falcões do Norte, da 2ª divisão, qualificou-se directamente para às meias-finais. Assim ditou o sorteio.

Os jogos da segunda eliminatória, arrancam as 12:00, sendo que a primeira partida irá colocar frente a frente o Amarante e o Salamansa. O Salamansa do primeiro escalão ocupa a sexta posição no campeonato, enquanto o Amarante é líder da “segundona”. Recorda-se que na primeira eliminatória os amarantinos deixaram pelo caminho o Farense. Por sua vez, a equipa da zona piscatória eliminou o Corinthians. Apesar do favoritismo estar do lado do Salamansa, o Amarante passa por uma boa fase nas provas que disputa e será certamente um osso duro de roer.

A segunda partida da tarde, que terá início as 14:00, vai opor novamente uma equipa do segundo escalão, neste caso o Calhau e outra da 1ª divisão o Derby. Em campo vão estar o penúltimo classificado da segunda liga e o quinto classificado da primeira. Para chegar a esta segunda fase o Calhau eliminou o Ribeira Bote, também da segunda divisão. Já o Derby deixou pelo caminho o detentor do título o Batuque FC.

O favoritismo está do lado do Derby, mas os últimos resultados podem pesar no desempenho da equipa nesta partida, sendo certo, que após a derrota frente ao Mindelense, a luta pelo título ficou quase impossível, pelo que o objectivo de vencer a Taça ganha cada vez contornos de capital importância.

Para fechar os jogos da segunda eliminatória, vão subir ao relvado do Estádio Municipal Adérito Sena, às 16:00 o Ponta de Pom da segunda divisão e o CS Mindelense do G-8. Frente a frente o terceiro classificado da “segundona” e o líder isolado da 1ª divisão. Favoritismo claro neste jogo para a equipa comandada por Rui Alberto Leite, que persegue o título já a algumas épocas. Por seu turno, a equipa do “Ponta” certamente quererá fazer pela vida nesta partida, onde vai ter pela frente a única equipa em São Vicente, que ainda não conheceu o sabor amargo da derrota, nesta época futebolística.

Os vencedores dessas partidas apuram-se directamente às meias-finais, onde já se encontra o Falcões do Norte. Os jogos das meias-finais disputam-se no dia 20 de Março.

A final da Taça São Vicente está agendada para o dia 06 de Abril.