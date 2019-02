Restruturação da RTC vai custar cerca de 4 milhões de Euros

14/02/2019 01:17 - Modificado em 14/02/2019 01:17

Em declarações feitas no Parlamento esta quarta-feira, Abraão Vicente, disse que atualmente a Radio Televisão de Cabo Verde é uma empresa falida que não consegue arcar com as suas despesas. Isto porque do montante que recebe do Estado, 80% vão para os salários dos funcionários e 20% para as despesas correntes e não consegue assim produzir conteúdos com qualidade.

A empresa conta, actualmente, com cerca de 300 trabalhadores para um canal de televisão e duas rádios. No entanto garante que esta restruturação, não passa pelo despedimento, afirmando que a questão que se coloca é que tipo de empresa pública se quer para Cabo Verde.

No seu entender o debate tem que ser feito com toda a Nação para saber se a população está satisfeita com o nível de serviço público prestado pela comunicação social, financiado pelos impostos dos contribuintes, para que medidas sejam tomadas.

O deputado do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), José Sanches, diz que a tutela deve falar com os profissionais da RTC para os informar o que é que o Governo pretende transmitir-lhes, o que é que o Governo pretende fazer com esse órgão de comunicação social.

Por seu turno o presidente da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática (UCID), António Monteiro, acredita que sem a participação dos que fazem parte da comunicação social, nesta reforma, o pacote que o governo irá trazer provavelmente não irá ajudar em nada o sector.

Para responder às questões que lhe foram colocadas, Abraão Vicente explicou que assinou um protocolo com o Instituto Nacional de Estatística (INE) para fazer um estudo sobre a apreciação dos cabo-verdianos sobre os conteúdos transmitidos pela RTC.

Sobre a participação dos trabalhadores, o ministro garantiu que houve uma comissão interna composta por oito jornalistas que esteve reunida com os técnicos e com os consultores internacionais e que fizeram parte de todo o processo de construção do estudo de consultoria para a reestruturação.