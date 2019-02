Secretaria de Estado para Inovação e Formação Profissional apresenta resultados do 15º concurso do Fundo de Promoção do Emprego e da Formação – FPEF

14/02/2019 01:04 - Modificado em 14/02/2019 01:04

O Secretário de Estado para Inovação e Formação Profissional, Pedro Lopes, preside esta quinta-feira, 14 de fevereiro, ao ato de apresentação dos resultados do 15º concurso do Fundo de Promoção do Emprego e da Formação – FPEF e a apresentação dos projetos de Formação Profissional do Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI), financiados pelo Fundo Social de Sustentabilidade Turística (FSST).

O ato acontece no Centro de Energias Renováveis e Manutenção Industrial (CERMI).

De frisar que o Fundo de Promoção do Emprego e da Formação (FPEF) já desembolsou milhares para formação profissional e actividades geradoras de rendimento, pelo Governo, através do Fundo de Promoção do Emprego e da Formação, de forma a apostar no capital humano, “através de criação de condições de acesso a financiamentos da formação profissional, enquanto uma das maiores ferramentas para a penetração ao mercado do trabalho”.

“Exemplos desta visão do executivo são a dinamização do Fundo de Promoção do Emprego e da Formação – FPEF, como um instrumento importante para a materialização dos objetivos delineados, nomeadamente, o aumento da empregabilidade dos cabo-verdianos em geral, e dos jovens em particular. Igualmente, o CERMI como promotor e difusor de conhecimento e desenvolvimento de competências para o exercício de atividades profissionais de excelência”, refere em comunicado a Secretaria do Estado para Inovação e Formação Profissional.

O Fundo de Promoção do Emprego e da Formação foi criado para garantir e facilitar o acesso dos jovens aos programas de formação profissional.