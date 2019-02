“Un Kreb Tcheu” uma feira que junta o útil ao agradável

13/02/2019 15:53 - Modificado em 13/02/2019 15:53

Arrancou na manhã de hoje a Feira das Mulheres Empreendedoras de São Vicente, intitulado “Un Kreb Tcheu”, alusivo ao dia 14 de Fevereiro, dia de São Valentim. A feira decorre no largo do Centro Cultural do Mindelo, até sexta-feira, 15. Esta feira visa apoiar a produção e comercialização de produtos artesanais em São Vicente e também será um espaço de partilha de experiências.

Fátima Alves, coordenadora da Morabi Região Norte, ao NN, salienta que esta feira é intitulada de “Un Kreb Tcheu”, porque coincide com o dia 14 de Fevereiro, que é o dia de São Valentim, um dia de manifestação de carinho, amizade e amor. Por isso aproveitaram esta data para trazerem um pouco de mimos, alguns produtos que as pessoas possam comprar e oferecer aos seus entes queridos.

De acordo com Fátima Alves, estava previsto a presença de 25 feirantes, inclusive de São Antão, mas que dados alguns constrangimentos de última hora ainda não se apresentaram. No entanto ao longo destes três dias prevê que vão ter mais feirantes, isto conforme a possibilidade de cada uma em estar presente. “É uma feira dinâmica, que vai ter muita interacção com o público que circula nesta área, que é muito bem localizada. Tentamos criar um ambiente mais aconchegado para o público”.

Segundo a coordenadora, este projecto é promovido pelo ICIEG, em parceria com a Morabi e CAMIN (Coletivo de Artesãos do Mindelo) e tem um forte patrocínio do Fundo Europeeu de Desenvolvimento (FED), através do “Projecto de Apoio Complementar no Quadro do Contracto de Boa Governação e Desenvolvimento”. Conta ainda com o co-patrocínio da CNAD, CCM, FIC e Pro-Empresa.

Fátima Alves aponta que os parceiros como a Pro-empresa, Capital Humano, Instituto Nacional de Providencia Social e Casa de Cidadão, vão levar durante a feira matérias que vão reforçar as competências das artesãs enquanto empresárias. “É fundamental para elas reconhecerem a importância de estarem no regime especial de micro e pequenas empresas, para perceberem a vantagem de artesão”.

Segundo a mesma fonte o regime especial de micro e pequenas empresas, tem segurança social onde ficam inseridas, por isso é dessa forma que as conversas vão decorrer, de forma “muito descontraída, a proporcionar muita interacção entre as feirantes, durante estes três dias neste espaço, e que não irá prejudicar o seu momento de vendas”.

Já a presidente do CAMIN (Coletivo de Artesãos do Mindelo), Saida Neves afirma que, participam nesta feira como parceiros, a convite da Morabi. Nesta fase Saida Neves assegura que estão presentes 18 feirantes. “Nas nossas feiras queremos sempre dinamizar o artesanato, mostrar aquilo que as mulheres fazem, e o que são capazes de fazer”, explica.

Em termos de datas especiais escolhidas para a realização das suas feiras, a presente clarifica que é um ponto importante, como acontece neste momento que se comemora o dia de São Valentim e o mês de Março mês da mulher.

Por sua vez a presidente da Morabi, Eveline Melo Figueiredo, explica que a Morabi sendo uma associação de autopromoção da mulher, o seu grande objectivo é trabalhar para a visibilidade da autonomia das mulheres, igualdade e equidade de género. Por isso cimenta que abraçaram de imediato este projeto com o ICIEG, porque é uma oportunidade para as mulheres, não só mostrarem os seus produtos, mas também para a venda.

“Para além de toda visibilidade que estão a ter, vamos dar formações no sentido do produto ser bem apresentado, ser produzido em Cabo Verde. Nas rodas de conversas cada uma vai expondo e apresentando os seus produtos, como forma de intercâmbio” conclui.

Para a feirante Crisólita Graça, esta é uma boa oportunidade para as mulheres, isto numa altura que se comemora o 14 de Fevereiro, o que possibilita a venda de outros produtos alusivos a este dia. Esta feirante acredita que esta feira vai trazer muita visibilidade para as mulheres e que a aderência do público vá ser cada vez melhor.