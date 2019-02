Santa Cruz: Tribunal aplica prisão preventiva e TIR para indivíduos na posse de armas e drogas

13/02/2019 15:37 - Modificado em 13/02/2019 15:37

A Polícia Nacional (PN), através da Esquadra Policial de Santa Cruz, ilha de Santiago, deteve entre os dias 09 e 11 de fevereiro de 2019, nove indivíduos por posse de armas de fogo, arma branca e ainda estupefacientes. Apresentados ao Tribunal da Comarca de Santa Cruz, um deles ficou em prisão preventiva e os restantes sob termo de identidade e residência.

De acordo com uma nota da PN, os mesmos sujeitos, todos do sexo masculino e com idades compreendidas entre os 19 e os 51 anos de idade, residem no concelho de Santa Cruz.

“Essas detenções são resultado da intensificação das operações policiais da PN e que visam o combate à criminalidade”, esclarece a Polícia Nacional.