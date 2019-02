Sánchez anuncia na sexta-feira se convoca ou não eleições

13/02/2019 14:38 - Modificado em 13/02/2019 14:38

Pedro Sánchez e vários dirigentes socialistas têm afirmado que, sem orçamento, a legislatura, que deveria terminar em meados de 2020, seria “encurtada”.

Oprimeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciará na sexta-feira após a reunião do Conselho de Ministros a sua decisão de convocar ou não eleições antecipadas, segundo fontes do Palácio da Moncloa.

A decisão de Sánchez será conhecida dois dias depois de a proposta de Orçamento Geral do Estado espanhol para 2019 ter sido rejeitada no Congresso dos Deputados (câmara baixa do parlamento) com os votos da ERC (Esquerda Republicana de Catalunha) e do PDeCAT (Partido Democrático Europeu da Catalunha), que se juntaram ao PP (Partido Popular, direita), Cidadãos (direita liberal), Foro Asturias (regionalista) e Coligação Canárias (regionalista).

O orçamento foi chumbado com 191 a favor, 158 contra e uma abstenção.

Pedro Sánchez e vários dirigentes socialistas têm afirmado que, sem orçamento, a legislatura, que deveria terminar em meados de 2020, seria “encurtada”.