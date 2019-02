Presidente da ARFSV acredita que os clubes vão viabilizar a próxima assembleia extraordinária e decidir a favor da entrada de quatro clubes nos sub-17

13/02/2019 02:05 - Modificado em 13/02/2019 02:06

Depois da inviabilização feita pelos clubes associados alegando incumprimento dos estatutos, a Assembleia-geral Extraordinária convocada pela Associação Regional de Futebol de São Vicente (ARFSV), que deveria decidir sobre a entrada de quatro clubes do escalão de formação na associação, César Augusto afirma que estão a aguardar a revisão dos estatutos e que já estão a trabalhar neste sentido, porque é do interesse de todos que os clubes sejam filiados.

A convocatória da ARFSV abrangia dois pontos na agenda: o primeiro, a apreciação e votação de uma proposta de alteração dos estatutos da organização e o segundo, para apreciar e votar o pedido de filiação na ARFSV, nas competições de formação, de quatro clubes na qualidade de sócios.

Com a inviabilização feita pelos 16 clubes filiados alegaram incumprimento dos estatutos, sobretudo no quesito de a convocatória ter sido enviada fora dos prazos estipulados, o presidente assegura que entende o que faltou, mas que já estão a proceder às mudanças necessárias para que tudo esteja de acordo com o estipulado.

César Augusto afirma que os quatro clubes (Desportivo de Fonte Francês, Cantareira, Real Sociedade e Juventude) já estão agregados na Associação, pelo que ainda este mês a ARFSV vai enviar a convocatória para uma nova assembleia extraordinária para na ocasião se proceder à revisão dos estatutos e para confirmar a entrada dos quatro clubes na qualidade de sócios da Associação, acreditando que é do interesse de todos que isso aconteça.

Segundo a mesma fonte, já estão confirmadas a inscrição de cinco equipas (Batuque, Corinthians, Estoril, Cantareira e Real Sociedade) nas competições de sub-17, mas que ARFSV espera ter o máximo de oito equipas.

Para já e segundo o líder da Associação Regional de Futebol de São Vicente, o campeonato sub-17 será a primeira competição de escalões a ser realizado, devido ao Campeonato Nacional que está agendado para decorrer entre 28 de Março e 06 de Abril.