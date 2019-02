Atletismo: Seminário nacional sobre organização e gestão de competições promovida pela FCA arranca nesta quarta-feira

13/02/2019 01:58 - Modificado em 13/02/2019 01:58

A Federação Cabo-verdiana de Atletismo (FCA) realiza a partir desta quarta-feira, 13, até 16 de Fevereiro, um seminário nacional denominado “Organização e Gestão de Competições de Atletismo” no Estádio Nacional, envolvendo participantes em representação de todas as regiões desportivas.

De acordo com a FCA já há luz verde para a 3ª acção do Projecto mais emblemático do ano da FCA, denominado “Mais Atletismo”. O seminário vai ser ministrado por um especialista português, da Federação Internacional de Atletismo (IAAF), com o propósito de “formar pessoas capazes de planificar, promover, gerir e avaliar as competições de atletismo, independentemente das características de cada uma”.

Neste seminário vão ser tratados as temáticas envolvendo a liderança, variedades de competições, o regulamento das competições de acordo com as regras da IAAF, projecto de gestão de uma competição, estrutura da organização, factores relevantes para o horário de uma competição, plano operacional, estratégicas, marketing, tecnologias e comunicações, instalações de equipamentos/materiais, administração e gestão financeira.

O seminário vai contar com a participação de dois representantes de cada uma das 11 regiões desportivas do país, incluindo da recém-criada Associação Regional de Atletismo da Brava, bem como representantes da ilha do Maio, cujo projecto para a implementação da associação local já está na forja.

De acordo com a organização, no final do seminário dos formandos devem conhecer e dominar alguns instrumentos de gestão, estar habilitados a planear, gerir, dirigir e lidar com todas as situações de uma competição e saber avaliar a competição e os desempenhos.