Banco Mundial financia Cabo Verde com 100 milhões de dólares para execução de Projectos

13/02/2019 01:52 - Modificado em 13/02/2019 01:53

O Vice Primeiro-Ministro, Olavo Correia afirmou nesta terça-feira, 12, que o Banco Mundial (BM) vai disponibilizar 100 milhões de dólares americanos para financiar seis projectos em Cabo Verde.

Essa afirmação foi feita na sua página do Facebook, onde o Ministro assegurou ainda que esse montante “será brevemente” revisto e aumentado, tendo em conta que o Banco Mundial assumiu, recentemente, o reforço do financiamento a Cabo Verde.

De acordo com Olavo Correia a estratégia do Governo é “canalizar estes recursos principalmente para uma educação de excelência”, para a conectividade e promoção do emprego jovem, decente e de qualidade, para todas as ilhas.

O Governo, segundo Olavo Correia, “está seriamente engajado” na preparação dos jovens, de forma a construir uma massa crítica jovem “altamente qualificada”, de modo a que produzam e exportem para a nossa Sub-região e para o resto do Mundo.

O anúncio foi feito pelo Vice Primeiro-Ministro, na sua página na rede social, Facebook, fazendo saber que durante a manhã desta terça-feira, 12, realizou-se uma “revista conjunta”, da carteira de projetos financiados pelo BM, em Cabo Verde.